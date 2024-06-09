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رئيس مولدوفا السابق: التمييز ضد إقليم غاغاوزيا أمر شديد الخطورة

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رئيس مولدوفا السابق: التمييز ضد إقليم غاغاوزيا أمر شديد الخطورة
Sputnik
رئيس مولدوفا السابق إيغور دودون
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أعلن رئيس مولدوفا السابق زعيم الحزب الاشتراكي إيغور دودون أن التمييز ضد إقليم غاغاوزيا المتمتع بالحكم الذاتي في مولدوفا من قبل السلطات المولدافية أمر خطير جدا.

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وقال دودون على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "تنتهك (الرئيسة المولدافية مايا) ساندو الدستور من جديد عندما لا تعين رئيس غاغاوزيا في الحكومة، وهو ما ينص عليه دستورنا".

كما أكد أن كيشيناو تمارس أيضا "ضغطا اقتصاديا على غاغاوزيا".

وأوضح: "أي أنها تعمل ما بوسعها لتقييد حقوق غاغاوزيا ومحاصرتها اقتصاديا. بالطبع، هذا أمر خطير للغاية".

وفي وقت سابق حذر دودون من أن أعمال الرئيسة ساندو تقود مولدوفا إلى الحرب.

ووجه مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد في مولدوفا لرئيسة إقليم غاغاوزيا، يفغينيا غوتسول، في أبريل الماضي، تهمة تلقي تمويل غير قانوني لدعم حملتها الانتخابية.

المصدر: RT

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