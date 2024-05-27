رئيسة غاغاوزيا تدفع ببراءتها في قضية التمويل غير الشرعي للمعارضة المولدوفية (فيديو)

أعلنت يفغينيا غوتسول رئيسة إقليم غاغاوزيا الموالي لروسيا والمتمتع بالحكم الذاتي في مولدوفا براءتها أمام المحكمة في قضية التمويل غير الشرعي لحزب "شور" المعارض.

إقرأ المزيد

وقالت غوتسول قبل المحاكمة إن الدعوى المرفوعة ضدها ملفقة بأمر من رئيسة مولدافيا مايا ساندو.

وأضافت: "لا تتم اليوم محاكمة يفغينيا غوتسول رئيسة غاغاوزيا، بل غاغاوزيا نفسها. هذه القضية ملفقة بتعليمات من مايا ساندو... هكذا تتعامل مع المعارضين، ولا تهدف قواها إلا إلى المعارضة".

وتجمّع المئات من أنصار غوتسول وحزب "شور" أمام مبنى المحكمة، حيث تواجه غوتسول غرامة أو عقوبة السجن 7 سنوات مع الحرمان من حق شغل مناصب حكومية.

وأحالت النيابة العامة لمكافحة الفساد في مولدوفا في 24 أبريل الماضي غوتسول إلى المحكمة بتهمة "ضلوعها في التمويل غير الشرعي لحزب "شور" الموالي لروسيا، والمحظور في مولدوفا بتوجيه من رعاة ساندو الغربيين.

المصدر: نوفوستي