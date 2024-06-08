بايدن مخاطبا ماكرون: شراكة الولايات المتحدة وفرنسا ”لا تتزعزع"

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت خلال زيارته باريس إن فرنسا كانت "الصديقة الأولى" لأمريكا منذ تأسيسها وهي واحدة من أقرب حلفائها بعد أكثر من قرنين من الزمن.

جاءت تصريحات بايدن خلال زيارة دولة لفرنسا ووسط حفاوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

بدأت زيارة الدولة باحتفال في قوس النصر، شمل وضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول في فرنسا وعرضا عسكريا بشارع الشانزليزيه المؤدي إلى قصر الإليزيه، حيث عقد الجانبان اجتماعات رسمية وأدليا بتصريحات علنية. في وقت لاحق، أقيمت مأدبة عشاء رسمية في القصر لبايدن وزوجته جيل.

وقال ماكرون وهو يشرب نخب بايدن خلال عشاء رسمي: “في الوحدة القوة وفي التشرذم السقوط. نحن متحالفان وسنبقى متحالفين.”

ورد الرئيس الأمريكي بالقول إن شراكة الولايات المتحدة وفرنسا ”لا تتزعزع”، مضيفا أن: ”هذا ما تفعله الديمقراطيات”.

وضع بايدن وماكرون الحرب في أوكرانيا على رأس جدول أعمال السبت، لكن قوة التحالف الطويل بين البلدين كانت محور الزيارة.

وأضاف بايدن الذي وصف نفسه بأنه طالب في التاريخ الفرنسي، إن الزيارة كانت “شرفا عظيما” وأشار إلى أن علاقات أمريكا بفرنسا تعود إلى الحرب الثورية.

أضاف بايدن: “كانت فرنسا صديقتنا الأولى، وهي لا تزال أحد أفضل أصدقائنا.”

وأشاد ماكرون ببايدن ليس فقط كزعيم لقوة عالمية ولكن أيضا لأنه جلب ”وضوح وولاء شريك يحب الأوروبيين ويحترمهم”.

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس" بدا الأمر وكأنه انتقاد خفي للرئيس السابق دونالد ترامب، الذي هزت سياسته الخارجية والتي كانت تحت شعار ”أمريكا أولا” الزعماء الأوروبيين.

وتطرق الرئيسان إلى الأزمة الأوكرانية والحرب الغسرائيلية على قطاع غزة، حيث أعرب ماكرون عن أمله في أن يتفق زعماء مجموعة السبع، عندما يجتمعون هذا الأسبوع في إيطاليا، على إنشاء ”صندوق تضامن” بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا سيتم دعمه بأصول روسية خاضعة للعقوبات.

كما احتفل الزعيمان بإنقاذ القوات الإسرائيلية لأربعة رهائن كانوا محتجزين لدى حركة حماس، حيث وقال بايدن: ”لن نتوقف عن العمل حتى يعود جميع الرهائن إلى ديارهم ويتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار”.

فيما دعا ماكرون الحكومة الإسرائيلية إلى بذل المزيد من الجهد لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال ماكرون إنه يؤيد اقتراح وقف إطلاق النار الذي روج له بايدن والذي من شأنه أن يسمح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ويسمح بالإفراج عن المزيد من الرهائن.

المصدر: أ ب