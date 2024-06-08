انتقدت وسائل إعلام غربية سياسة الرئيس الأمريكي الأوكرانية، وقالت إنه يتعين عليه الآن إيجاد طرق لحل الصراع الأوكراني في مستقبل قريب.

وكتبت مجلة "نيشن" الأمريكية أن بايدن يجب أن يجد مخرجا للصراع الأوكراني في مستقبل قريب.

وقالت في تقرير إن "الدخول في معركة حول توسع الناتو في الفناء الخلفي لروسيا كان خطأنا المأساوي والمكلف، ومن أجل الشعب الأوكراني، تحتاج إدارة بايدن إلى إيجاد طريقة للخروج من هذا الوضع، وبسرعة".

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك حقيقة غير سارة هي أن روسيا تمتلك اليوم جيشا أكبر وأكثر استعدادا للقتال مما كان عليه في بداية الصراع، وفي الوقت نفسه تغرق أوكرانيا كل يوم في الهاوية.

ويخلص المنشور إلى أن القرار الأكثر إنسانية من جانب واشنطن في ما يتعلق بالأوكرانيين سيكون منع المزيد من التصعيد.

وفي نهاية مايو، قال وزير الدفاع أندريه بيلاوسوف إن أوكرانيا فقدت أكثر من 35 ألف عسكري وأكثر من 2.7 ألف قطعة سلاح في مايو من هذا العام.

وأشار أيضا إلى أن الدول الغربية، من خلال تزويد كييف بالأسلحة ونقل البيانات الاستخباراتية وتدريب الجنود الأوكرانيين، تعمل على تصعيد وإطالة أمد الصراع المسلح في هذا البلد.

المصدر: نوفوستي