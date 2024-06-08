زعيم حزب فرنسي يفتح النار على ماكرون: يجرنا مع أصدقائه في أوروبا والناتو لحرب عالمية ثالثة

صرح زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي، فلوريان فيليبو، بأن كلام الرئيس إيمانويل ماكرون عن إنشاء تحالف لإرسال مدربين عسكريين لأوكرانيا بأنه "اندفاع نحو الحرب العالمية الثالثة".

وأضاف فيليبو على موقعه على منصة "إكس": "أعلن ماكرون في مؤتمر صحفي مع زيلينسكي للتو أنه يريد "استكمال إنشاء تحالف" من الدول المستعدة لإرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا ضد روسيا! سوف يكتمل التحالف في الأيام المقبلة! هو وأصدقاؤه من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو يندفعون إلى الحرب العالمية الثالثة!".

وطالب فيليبو بوقف تصعيد الصراع.

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وأكد الرئيس الفرنسي أنه يريد "وضع اللمسات الأخيرة على تحالف" الدول المستعدة لإرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا، مشيرا إلى قرب البدء بعملية تدريب طيارين أوكرانيين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن روسيا تنظر إلى تصريحات ماكرون بأنها استفزازية للغاية وتؤدي إلى تصعيد التوتر في القارة.

وشددت روسيا على أنها ستعتبر أي مدربين أجانب يرسلون إلى أوكرانيا "أهدافا مشروعة" لضرباتها.

المصدر: RT