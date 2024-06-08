مراسلنا: اندلاع حريق كبير في موقعين للجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" بالجنوب بعد قصف إسرائيلي

أفاد مراسلنا بأن قصفا إسرائيليا طال جنوب لبنان وتسبب بنشوب حريق في موقعي الجيش اللبناني والكتيبة النيبالية لقوات "اليونيفيل" مقابل المنارة عند أطراف ميس الجبل المحاذية للخط الأزرق.

وأشار المراسل إلى أن الحريق كبير مقابل مستوطنة المنارة عند أطراف بلدة ميس الجبل المحاذية للخط الأزرق عند الحدود جنوب لبنان وإسرائيل.

ولفت إلى أن فرق الدفاع المدني اللبناني وبمؤازرة فرق ⁧ الدفاع المدني⁩ في جمعية⁧" كشافة الرسالة⁩" والهيئة الصحية الإسلامية وعناصر من الجيش اللبناني وقوات "اليونيفل" الدولية يعملون على إخماد الحريق وتطويق النيران لمنع تمددها.

وفي آخر الأنباء الواردة ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن فرق الإطفاء تبذل جهودا كبيرة في إخماد الحريق الكبير الذي اندلع عند حدود بلدتي ميس الجبل وحولا قرب "المنارة" وأنه تمت السيطرة عليه في محيط موقعي الجيش اللبناني والقوات الدولية في المنطقة.

وفي سياق متصل، قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن الاتصالات الدبلوماسية جنبت لبنان في العديد من المحطات مخاطر الخطط الإسرائيلية لتوسيع الحرب على مستوى المنطقة.

المصدر: RT