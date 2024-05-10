لبنان.. مقتل مسعف وإصابة عمال بشركة الاتصالات بهجوم مسيّرة إسرائيلية (فيديو)  

أفادت مراسلة RT بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت فريق عمل تابعا لشركة touch للاتصالات خلال صيانة إحدى المحطات في بلدة طيرحرفا في جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

وذكرت أن المسيرة استهدفت بصاروخين فريق العمل الذي كان يواكبه عناصر من الجيش اللبناني، وأن الإصابتين في صفوف فريق الصيانة، وأن القتيل مسعف تابع لجمعية كشافة الرسالة الإسلامية.

وقالت الجمعية في بيانها: "بمزيد من الفخر والإعتزاز تزف جمعية كشافة الرسالة الإسلامية الشهيد القائد المسعف في الدفاع المدني غالب حسين الحاج من بلدة شيحين، مواليد 15 مايو 1971، استشهد أثناء قيامه بواجبه الوطني والإنساني دفاعا عن لبنان والجنوب".

وذكرت مراسلتنا أن القوات الإسرائيلية تواصل استهداف بلدة العديسة الحدودية بالقذائف الفوسفورية ما أدى الى إشعال المزيد من الحرائق في المنطقة.

آثار الغارة الجوية التي نفذتها المقاتلات الإسرائيلية على بلدة كفركلا وفرق الدفاع المدني تعمل على رفع الأنقاض وإطفاء الحرائق.