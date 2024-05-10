بالفيديو.. إصابات جراء ضربة إسرائيلية دمّرت منزلا في جنوب لبنان

أفادت مراسلة RT بأن غارة إسرائيلية استهدفت أحد المنازل في بلدة بليدا في جنوب لبنان مما أدى لتدميره بشكل كامل ووقوع إصابات.

وحسب مراسلتنا فإن القصف المدفعي استهدف أيضا أطراف بلدات علما الشعب واللبونة يارين والبستان في القطاع الغربي.

مقاطع فيديو توثق الغارة الجوية التي نفذتها المقاتلات الإسرائيلية على بلدة بليدا في القطاع الأوسط جنوب لبنان.

وعن الغارة التي استهدفت منزلا في بليدا ذكرت أن فرق الإنقاذ تعمل على رفع الأنقاض، وانتشال المصابين.

المصدر: RT