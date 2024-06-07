نيويورك تايمز: الولايات المتحدة تخسر الحرب ضد الإرهاب في غرب أفريقيا

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الحملة التي أطلقتها الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب في غرب أفريقيا فشلت إلى حد بعيد بالرغم من الاستثمارات بملايين الدولارات.

قالت صحيفة نيويورك تايمز: "بعد مرور أكثر من عقد من الزمن، وبعد إنفاق مئات الملايين من الدولارات على المساعدات الأمنية، باءت هذه المحاولة التي كانت تهدف لمكافحة الإرهاب الإقليمي بالفشل إلى حد بعيد".

ويلاحظ أن النجاح الأكبر للولايات المتحدة تحقق في تدريب وحدات محلية لمكافحة الإرهاب، لكن بعضها شارك لاحقا في انقلابات عسكرية، وهو أمر «مخيب للآمال» بحسب المسؤول الكبير في البنتاغون كريستوفر ماير.

وقد أصدر القادة الجدد في عدد من دول المنطقة أوامرهم بسحب القوات الأمريكية والفرنسية من هذه الدول.

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كتبت وسائل الإعلام أن الولايات المتحدة تخسر مواقعها أمام روسيا في المعركة الجيوسياسية من أجل أفريقيا.

وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن الولايات المتحدة تخطط لمراجعة سياستها في غرب إفريقيا: فبدلاً من الاعتماد على قواعد كبيرة وتأسيس وجود عسكري دائم، الإستراتيجية الجديدة ستتضمن تمويل وتدريب الجنود، فضلاً عن إقامة مشاريع جديدة للكهرباء أو المياه.

وتشير صحيفة نيويورك تايمز إلى أن "الصين تفوقت على الولايات المتحدة كأكبر شريك تجاري ثنائي لأفريقيا منذ أكثر من عقد من الزمن... وأصبحت روسيا الشريك الأمني ​​المفضل لعدد من الدول الأفريقية التي رحبت في السابق بالمساعدة الأمريكية".

المصدر: ريا نوفوستي