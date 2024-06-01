رئيس إفريقيا الوسطى يشكر بوتين على إمداد بلاده بالحبوب مجانا

شكر جمهورية إفريقيا الوسطى فوستين أرشانج تواديرا نظيره الروسي فلاديمير بوتين على إمداد بلاده بالحبوب مجانا.

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وقال تواديرا في مقابلة مع "RT": "في قمة روسيا وإفريقيا، أكد بوتين استعداد بلاده لتزويد جمهورية إفريقيا الوسطى بالحبوب مجانا، والتي تعاني حاليا من عواقب الصراع في أوكرانيا، لقد استلمنا دفعات الحبوب، ووفى الرئيس بوتين بوعوده".

وأشار تواديرا إلى أن سكان إفريقيا الوسطى ممتنون بشدة لهذه البادرة، مضيفا: "بلادنا ليس لديها منفذ إلى البحر، ساعد بوتين سكان الجمهورية لتحقيق الاستقرار في أسعار الدقيق في السوق المحلية للبلاد".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن في سبتمبر 2022، أن موسكو مستعدة لتوريد الأسمدة المحتجزة في الموانئ الأوروبية بسبب العقوبات إلى دول إفريقية بشكل مجاني.

وأكد بوتين أن الدول الإفريقية بإمكانها أن تصبح منتجة للمواد الغذائية لنفسها، كما يمكن أن تصبح مصدرة لهذه المنتجات إذا امتلكت التكنولوجيا اللازمة.

المصدر: RT