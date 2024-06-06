بوتين لرئيس بوليفيا: لدينا إمكانيات كبيرة لتعميق العلاقات الاقتصادية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مستهل لقائه مع رئيس دولة بوليفيا لويس آرسي إنه يرى إمكانات كبيرة لتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس بوليفيا لويس آرسي إنه على ثقة من تقديمه مساهمة كبيرة في عمل منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في نسخته الـ 27 هذا العام.

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جاء ذلك خلال محادثات الرئيسين الروسي والبوليفي اليوم في قصر قنسطنطينوف بضاحية ستريلنا بمدينة بطرسبورغ في إطار فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وقال بوتين: "عزيزي سيدي الرئيس، يسعدني جدا أن أرحب بك في روسيا، بمدينة سان بطرسبورغ في المنتدى الاقتصادي الدولي. إنها المرة الأولى لك في روسيا رئيسا لدولتكم، ونحن سعداء جدا برؤيتك. أنا متأكد أنك ستقدم مساهمة كبيرة في عمل منتدانا، حيث أرى أنكم خبير اقتصادي من حيث التعليم الأساسي وعملت وزيرا للاقتصاد والمالية، وآمل أن تكون مهتما بالمشاركة في النقاشات التي ستجري في المنتدى غدا".

وأشار بوتين إلى أن الأهداف ذات الأولوية للتعاون بين روسيا وبوليفيا تم تحديدها في ظل القيادة السابقة للدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية. وأكد على أن القيادة الحالية تتصرف في عدد من المجالات بنفس مسار القيادات السابقة، وأعرب عن سعادته بذلك.

وأشار بوتين إلى أن التبادل التجاري بين روسيا وبوليفيا لا يزال صغيرا، إلا أن هناك آفاق تعاون اقتصادي جيدة، حيث قال إن حجم التجارة قد ارتفع العام الماضي بنسبة 2.5%، إلا أنه يتمتع باتجاهات نمو جيدة، ومن بين مجالات التعاون الأكثر إثارة للاهتمام بين البلدين مجال التكنولوجيا المتقدمة.

المصدر: RT