الصين تؤكد جاهزيتها لتطوير التعاون مع أوكرانيا في كافة المجالات

قال نائب وزير الخارجية الصيني سون ويندونغ إن بلاده جاهزة لتطوير التعاون مع أوكرانيا في كل المجالات.

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وأضاف: "إن الصين مستعدة للعمل مع أوكرانيا لتنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا الدولتين ومواصلة التقليد الجيد للاحترام المتبادل والمعاملة المخلصة لبعضهما البعض، والاعتماد دائما على المصالح الأساسية وطويلة الأجل لشعبي البلدين والمساعدة في التبادلات والتعاون في كل المجالات وكذلك دعم وتطوير العلاقات الصينية الأوكرانية".

وجرت مشاورات بين وزارتي الخارجية الصينية والأوكرانية، أمس الأربعاء، في بكين. ومثل الجانب الأوكراني فيها النائب الأول لوزير الخارجية أندريه سيبيغا.

وفي أعقاب المحادثات ذكرت وزارة الخارجية الصينية أن "الطرفين تبادلا وجهات النظر حول الأزمة الأوكرانية، فضلا عن القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

المصدر: نوفوستي