بعد تعافيه.. رئيس وزراء سلوفاكيا يسامح مطلق النار عليه ويهاجم معارضيه بإشاعة الكراهية (فيديو)

ظهر رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو في مقطع فيديو نشر الأربعاء للمرة الأولى منذ محاولة اغتياله في الشهر الماضي واتهم معارضيه بإشاعة الكراهية التي شجعت مطلق النار عليه.

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وقال فيكو في الفيديو: "لم يكن هجوما من مجنون"، مضيفا "كان مجرد رسول للشر والكراهية السياسية التي طورتها المعارضة الفاشلة سياسيا والمحبطة في سلوفاكيا".

وأضاف روبرت فيتسو: "لا أشعر بأي كراهية للغريب الذي أطلق النار علي"، متابعا بالقول "أسامحه وأسمح له بتحليل ما فعله ولماذا فعله".

وتابع فيتسو "إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، يمكنني العودة إلى العمل بين يونيو ويوليو".

وأصيب روبرت فيتسو بأربع رصاصات في 15 مايو الماضي وخضع لعمليتين جراحيتين لإنقاذ حياته.

ووفق الإعلام السلوفاكي فإن مطلق النار هو الشاعر يوراغ سينتولا، 71 عاما، الذي اتهم بالشروع في القتل العمد وأمرت محكمة جنائية بوضعه قيد التوقيف الاحتياطي تمهيدا لمحاكمته.

المصدر: أ ف ب