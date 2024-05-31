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الخارجية السلوفاكية: فيتسو قد يعود إلى مهامه خلال أشهر قليلة

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الخارجية السلوفاكية: فيتسو قد يعود إلى مهامه خلال أشهر قليلة
Gettyimages.ru
رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو
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أعلن وزير الخارجية السلوفاكي يوراي بلانار أن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو الذي تعرض لمحاولة اغتيال في 15 مايو، يمكن أن يعود إلى مهامه خلال أشهر قليلة.

وقال بلانار: "حالته الصحية تتحسن والحمد لله، ولكن على أي حال سيستغرق الأمر بضعة أشهر أخرى قبل أن يتمكن من العودة بكامل حيويته إلى ممارسة مهامه كرئيس للوزراء".

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وأكدت في وقت سابق من اليوم إدارة المستشفى، الذي تواجد فيه فيتسو منذ منتصف مايو بعد محاولة الاغتيال، أنه تم نقله إلى منزله في براتيسلافا لمواصلة تلقي العلاج هناك.

وتعرض فيتسو في يوم 15 مايو الجاري لمحاولة اغتيال بعدة طلقات. وتم اعتقال الرجل، الذي أطلق النار عليه في مكان الحادث فور الهجوم. وتم الكشف عن هويته، حيث تبين أنه الكاتب يوراي تسينتولا البالغ 71 عاما من العمر، وهو أحد مؤيدي المعارضة الليبرالية في البلاد.

المصدر: RT

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