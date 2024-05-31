نقل رئيس الوزراء السلوفاكي إلى منزله لمواصلة العلاج

أكدت إدارة المستشفى، الذي تواجد فيه رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو منذ منتصف مايو بعد محاولة الاغتيال، أنه تم نقله إلى منزله في براتيسلافا لمواصلة تلقي العلاج هناك.

وجاء في بيان صدر اليوم الجمعة عن المستشفى في بانسكا بيستريتسا، حيث تم نقل فيتسو في 15 مايو مصابا بطلقات نارية: "اسمحوا لنا أن نبلغكم أن السيد رئيس الوزراء يخضع بالفعل للعلاج في المنزل".

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مساء أمس الخميس، ذكرت وسائل إعلام سلوفاكية نقلا عن مصادرها، أنه تم نقل فيتسو إلى منزله حيث سيواصل التعافي بعد محاولة الاغتيال.

في يوم 15 مايو الجاري، تعرض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو لمحاولة اغتيال بعدة طلقات.

يذكر أنه تم اعتقال الرجل، الذي أطلق النار على فيتسو، في مكان الحادث فور الهجوم. وتم الكشف عن هويته، حيث تبين أنه الكاتب يوراي تسينتولا البالغ 71 عاما من العمر، وهو أحد مؤيدي المعارضة الليبرالية في البلاد.

المصدر: نوفوستي