إعلام سلوفاكي: محاكمة المتهم في محاولة اغتيال فيتسو غدا 18 مايو

ذكرت وكالة "برافدا" للأنباء أن المحكمة الجنائية المختصة في سلوفاكيا تعتزم في 18 مايو اتخاذ قرار بإجراء وقائي ضد يوراي تسينتولا المتهم بإطلاق النار على رئيس الوزراء روبرت فيتسو.

وأشارت السكرتيرة الصحفية لمكتب المدعي العام زوزانا دروبوفا، إلى أنه قد تم بالفعل تقديم التماس للمحكمة لاعتقال المتهم تسينتولا.

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ويواجه المتهم الذي حاول اغتيال فيتسو عقوبات السجن لمدة 25 عاما أو السجن مدى الحياة، ومن الواضح أن القضية ذات الصلة هي في مرحلة الإجراءات الأولية، ولا تجري علنية.

ويوم الأربعاء الماضي، قام رجل يدعى يوراي تسينتولا ويبلغ 71 عاما من العمر، بإطلاق الرصاص على رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو. وتمكن رجال الأمن من اعتقال الجاني وتبين أنه أحد مؤيدي المعارضة الليبرالية في البلاد.

المصدر: RT