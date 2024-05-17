وزير خارجية إيطاليا لا يرى مؤامرة سياسية في محاولة اغتيال فيتسو

قال وزير الخارجية الإيطالي ونائب رئيس الوزراء أنطونيو تاجاني، إنه لا يميل إلى رؤية مؤامرة سياسية في محاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو.

ونقلت وكالة ANSA عن الوزير: "الرجل الذي أطلق النار على رئيس الوزراء السلوفاكي، رجل مسن، ربما يشعر بالظلم السياسي في البلاد، لا نعرف السبب الحقيقي لفعلته، لكن من الواضح أنه لم تكن هناك مؤامرة سياسية خلف محاولة الاغتيال هذه".

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وأضاف الوزير، على هامش اجتماع ممثلي أوساط البزنس في مجموعة الدول السبع: "قد تحدث مواجهات سياسية عنيفة، لكن لا ينبغي اللجوء إلى العنف مطلقا. يجب إدانة كل هذه الهجمات".

يوم الأربعاء الماضي، قام رجل يدعى يوراي تسينتولا ويبلغ 71 عاما من العمر، بإطلاق الرصاص على رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو. وتمكن رجال الأمن من اعتقال الجاني وتبين أنه أحد مؤيدي المعارضة الليبرالية في البلاد.

المصدر: تاس