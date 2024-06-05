بوتين: خسائر روسيا في الصراع الأوكراني أقل بعدة مرات من خسائر كييف

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن خسائر روسيا بالصراع في أوكرانيا أقل بعدة مرات من خسائر كييف، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية تفقد نحو 50 ألف شخص كل شهر .

وقال بوتين خلال لقاء مع رؤساء وكالات الأنباء العالمية في "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي": "أستطيع أن أقول لكم بثقة تامة إن خسائرنا، خاصة إذا كان الأمر يتعلق ولسوء الحظ بخسائر لا يمكن تعويضها، هي بالطبع أقل بعدة مرات من خسائر الجانب الأوكراني".

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وأضاف: "كقاعدة عامة، لا أحد يتحدث عن هذا على الإطلاق، وإذا تحدثوا يقومون بتزوير الأعداد الحقيقية".

وأشار بوتين إلى إن نسبة الخسائر غير القابلة للتعويض بالمقارنة بين القوات المسلحة الروسية والأوكرانيين تبلغ حوالي واحد إلى خمسة.

وأضاف: "إذا تحدثنا بشكل تقريبي عن الخسائر غير القابلة للتعويض، فإن النسبة هي واحد إلى خمسة، وهذا بالتحديد يبرر محاولة تنفيذ التعبئة العامة في أوكرانيا، لأن هناك خسائر كبيرة جدا في ساحة المعركة".

وتابع بوتين:"بحسب تقديراتنا، يفقد الجيش الأوكراني ما يقرب من 50 ألف شخص شهريا، وهذه خسائر غير قابلة للتعويض.

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وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم اجتماعا مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية في مقر شركة غاز بروم بمدينة سان بطرسبورغ على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي.

وحضر الاجتماع مدراء وسائل الإعلام من أكثر من عشرة دول. بينهم ممثلون عن وكالة "فرانس برس" و"أسوشيتد برس" و"رويترز" و"شينخوا" ووكالة الأنباء الألمانية ووكالة "إنسا" الإيطالية و"إي إف إي" الإسبانية و"إرنا" الإيرانية، و"كيودو نيوز" اليابانية و"الأناضول" التركية، و"بيلتا" البيلاروسية و"يونهاب" الكورية الجنوبية و"كازينفورم" الكازاخستانية ووكالة الأنباء الأوزبكية.

المصدر: نوفوستي+RT