السفير الروسي لدى ليبيا يبحث مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي تعزيز العلاقات بين البلدين

بحث سفير روسيا لدى ليبيا أيدار أغانين خلال لقاء مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري، توحيد جهود الليبيين لحل الأزمة السياسية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأفاد مراسل RT بأنه "تم خلال اللقاء مناقشة الوضع الراهن للعملية السياسية في ليبيا، مع التركيز على توحيد جهود الليبيين لإيجاد حل للأزمة السياسية المستمرة".

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كما تطرق اللقاء إلى "سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البرلمانين الروسي والليبي، والتعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين".

وأكد الطرفان على "أهمية تعزيز التعاون البرلماني لدعم الاستقرار والتنمية في ليبيا، مع التشديد على دور التعاون الدولي في تحقيق هذه الأهداف".

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أن روسيا تدعم مبادرة رئيس الكونغو دينيس ساسو نغيسو التي تهدف إلى تنظيم مؤتمر ليبي داخلي للمصالحة الوطنية، مشيرا إلى أن موسكو ستستخدم اتصالاتها مع مختلف القوى الليبية لتوحيدها حول هذه المنصة بالذات.

المصدر:RT