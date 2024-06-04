لافروف يؤيد مبادرة رئيس الكونغو حول التسوية في ليبيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو ستستخدم اتصالاتها وعلاقاتها مع القوى الليبية المختلفة لتشجيع مشاركتها في المبادرة الكونغولية حول التسوية الليبية.

وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكونغولي جان كلود جاكوسو: "نحن نؤيد بالكامل مبادرة الرئيس ساسو نجيسو، للتحضير لمؤتمر ليبي عام حقيقي، وسنستخدم اتصالاتنا مع مختلف القوى الليبية لتوحيدها حول هذه المنصة بالذات".

وكان الاتحاد الافريقي بمبادرة من الرئيس دينيس ساسو نغيسو، رئيس جمهورية الكونغو قد أصدر بيانا " نداء برازافيل من أجل تسريع مسار السلم والمصالحة في ليبيا" دعا فيه إلى تسريع مسار السلم والمصالحة في ليبيا، بعقد مؤتمر المصالحة الوطنية في مدينة سرت، وأكد على ضرورة انسحاب جميع المسلحين الأجانب والقوات الغريبة والمرتزقة من ليبيا، بما يتماشى مع قرارات الاتحاد الإفريقي والقرارات الدولية.

يوم أمس، وصل وزير الخارجية الروسي إلى مدينة كوناكري عاصمة غينيا، ليبدأ منها جولته الإفريقية.

وهذه الزيارة السادسة التي يقوم بها لافروف إلى القارة الإفريقية خلال العامين الأخيرين. في يوليو 2022، زار الوزير الروسي، مصر وإثيوبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو. وفي يناير 2023، توجه إلى جنوب إفريقيا وإسواتيني وأنغولا وإريتريا، وفي فبراير من نفس العام زار مالي وموريتانيا والسودان. وفي نهاية مايو وبداية يونيو، زار كينيا وبوروندي وموزمبيق وجنوب إفريقيا، وكانت آخر رحلة للوزير إلى إفريقيا، في أغسطس 2023 - لحضور قمة مجموعة بريكس في جنوب إفريقيا.

المصدر: نوفوستي