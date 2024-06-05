شولتس يعلن شراء مقاتلات "يوروفايتر" للجيش الألماني

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس عن شراء 20 مقاتلة "يوروفايتر" للجيش الألماني، بحسب ما نقلت قناة "فينيكس" التلفزيونية.

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صرح شولتس بذلك أثناء حديثه في افتتاح معرض الطيران الدولي "إيلا برلين" اليوم الأربعاء.

وفقا للقناة، يعتزم شولتس الحفاظ على الطاقة الإنتاجية للأسلحة في ألمانيا وتوسيعها.

وقال شولتس: "سنطلب 20 مقاتلة يوروفايتر، بالإضافة إلى 38 مقاتلة أخرى قيد التطوير حاليا".

ويتم إنتاج طائرات "يوروفايتر تيفون" في إطار برنامج تشرف عليه كل من المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا واسبانيا، وتشارك فيه إلى جانب إيرباص شركتا الأسلحة "بي ايه اي سيستمز" و"ليوناردو".

المصدر: تاس