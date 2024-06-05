وزيرة الخزانة الأمريكية: مجموعة الـ 7 تعتزم مساعدة أوكرانيا بأموال روسية

أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في جلسة استماع أمام لجنة مجلس الشيوخ أن مجموعة الـ 7 تناقش تخصيص قرض لأوكرانيا وسداده من عائدات الأصول الروسية.

وقالت يلين: "ناقشنا إمكانية تزويد أوكرانيا بقروض من مجموعة الـ 7 واستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لسداد تلك القروض".

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ووفقا لها، يبدو أن هذه الخطة "تحظى بدعم كبير"، في حين أعربت عن أملها في عرضها لاحقا على قادة دول مجموعة الـ 7 في القمة المقبلة في إيطاليا.

وفي وقت سابق، اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي قرارا يلزم المؤسسات المالية للاتحاد الأوروبي، التي لديها أكثر من مليون يورو من الأصول الروسية المجمدة، بالبدء في تحويل الدخل من إعادة استثمارها إلى المفوضية الأوروبية مرتين سنويا، على أن يتم استخدام 90% من هذه الأموال لشراء أسلحة لأوكرانيا، و10% لبرامج المساعدة الاقتصادية لها.

وقد قام الاتحاد الأوروبي بتجميد نحو 210 مليارات يورو من الأصول السيادية الروسية، وفي وقت سابق أعلن مسؤولون أمريكيون أن الغرب لن يعيد إلى روسيا أموالها المجمدة البالغ حجمها نحو 300 مليار دولار، "حتى تدفع موسكو ثمن" العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وحذرت موسكو مرارا من أن مصادرة وتجميد الأصول الروسية من قبل الغرب ستكون له عواقب سلبية على تطور النظام المالي العالمي، وأكدت أنها ستتصدى لكل الخطوات الغربية من هذا النوع وإلى أجل غير مسمى.

المصدر: نوفوستي