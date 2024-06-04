بعد تأخير سموتريتش لها.. إسرائيل توقع اتفاقية مع الولايات المتحدة لشراء سرب جديد من إف-35

وقعت وزارة الدفاع الإسرائيلية مع نظيرتها الأمريكية يوم الثلاثاء، على اتفاقية لشراء السرب الثالث من الطائرات العسكرية "إف-35"، بقيمة 3 مليارات دولار، من أموال مساعدات واشنطن.

وبعد تأخير الصفقة من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وقع رئيس قسم الصادرات العسكرية في الجيش الإسرائيلي ميشيل بن باروخ، ووفد المشتريات التابع لوزارة الدفاع الأمريكية على اتفاقية لشراء السرب الثالث من طائرات الشبح "إف-35"، من وزارة الدفاع الأمريكية.

وذكرت القناة العبرية السابعة، أن "الاتفاقية تتضمن تزويد سلاح الجو الإسرائيلي بـ 25 طائرة من هذا الطراز، فيما سيبدأ تسليم هذه الطائرات في عام 2028 بمعدل 3 إلى 5 طائرات سنويا".

وأضافت القناة نقلا عن مصادر أن "حجم الصفقة يقدر بنحو 3 مليارات دولار، من أموال المساعدات الأمريكية، وكجزء من الاتفاقية التزمت شركة لوكهيد مارتن وشركة تصنيع المحركات برات آند ويتني بالشراكة مع الشركات الإسرائيلية في إنتاج طائرات إف-35 المباعة للدول التي تقوم بتجهيزها".

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وفي هذا الصدد قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن "صفقة شراء السرب الثالث دليل آخر على قوة التحالف الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل وقوتهما".

ونشب خلاف بين يوآف غالانت و بتسلئيل سموتريش، في وقت سابق بشأن شراء طائرات من طراز "إف-35" و"إف-15"، خاصة بعد التهديدات من الرئيس الأمريكي جو بايدن بتعليق إرسال الأسلحة إلى إسرائيل.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية