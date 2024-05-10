إثر الخلاف بينه وبين وزير المالية.. وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر من عدم إكمال عملية شراء من واشنطن

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت من عدم إكمال شراء طائرات حربية من طراز "F-35" و"F-15I" من الولايات المتحدة.

وقال يوآف غالانت إن "التصور الإسرائيلي بأن من الممكن توفير المزيد من الأمن بأموال أقل لدى مواجهة التهديدات المتزايدة فقط، هو تصور خاطئ يحتاج إلى تغيير"، مضيفا: "على إسرائيل أن تستثمر ضعف هذا المبلغ في ميزانية الدفاع".

وعلى إثر الخلاف والمواجهة بينه وبين وزير المالية بتسلئيل سموتريش، وهو ما أجل، من بين أمور أخرى، اجتماع اللجنة الوزارية بشأن شراء طائرات من طراز "F-35" و"F-15I"، أوضح غالانت قائلا: "إذا لم نكمل عملية شراء أسراب من هذه الطائرات من الولايات المتحدة خلال شهر، سيتأخر استلامها وسيُرفع سعرها بالنسبة لإسرائيل".

جدير بالذكر أن الأيام الأخيرة شهدت تهديدا من الرئيس الأمريكي جو بايدن بتعليق إرسال الأسلحة إلى إسرائيل في حال توغلها في عمق رفح.

هذا في حين أشارت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير اليوم الجمعة إلى أن الولايات المتحدة أوقفت مؤقتا شحن دفعة واحدة فقط من الذخيرة لإسرائيل، ولن يكون هناك وقف تام لإمدادها بالقذائف.

المصدر: "يديعوت أحرونوت" + RT