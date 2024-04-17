وزير القوات الجوية الأمريكية يتهرب من سؤال بشأن فشل مشروع مقاتلة F-35 ويؤكد: المؤشرات غير جيدة

قال وزير القوات الجوية الأمريكية فرانك كيندال، في جلسة استماع في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي إنه لا يمكن وصف أداء الاستعداد القتالي لمقاتلات F-35 الأمريكية بأنه جيد.

وردا على تساؤل عضو الكونغرس مات جايتز (جمهوري من فلوريدا)، عن النسبة المئوية لمقاتلات F-35 في أسطول القوات الجوية الأمريكية الجاهزة للقتال حاليا، قال كيندال: "55% في حالة استعداد عملياتي ... لا أعتقد أن هذا مؤشر جيد".

وتساءل جويتز عما إذا كان من الممكن القول بأن برنامج F-35 قد "فشل"، و"لن أتحدث عن الأمر بهذه الظروف" - هكذا تجنب كيندال الإجابة مباشرة.

وأشار عضو الكونغرس إلى أنه وفقا لبيان أدلى به في فبراير 2023 الفريق في سلاح الجو الأمريكي مايكل شميدت، الذي يرأس برنامج طائرات إف-35، فإن 29% فقط من هذه المقاتلات في حالة استعداد قتالي كامل ويمكنها أداء جميع المهام المطلوبة منها.

وقال كيندال: "لن أتجادل مع البيانات التي استشهد بها الفريق".

المصدر: تاس