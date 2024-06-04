أنقرة: تركيا لم تعد تتلقى الأوامر من الغرب

قال فخر الدين ألتون رئيس دائرة الاتصالات في الإدارة الرئاسية للجمهورية التركية، إن تركيا لم تعد تتلقى أوامر من الغرب، بل إن البلاد تنتهج سياسة مستقلة.

وأضاف ألتون في كلمة في أنقرة اليوم الثلاثاء: "نقول هذا بوضوح وبشكل لا لبس فيه: تركيا، التي تتلقى أوامر من الغرب وغير قادرة على صياغة سياستها واستراتيجيتها المستقلة، لم تعد موجودة اليوم. تركيا اليوم تنتهج سياسة واستراتيجية مستقلة مستقرة في المنطقة، وتعتبر طرفا هاما في حل المشاكل والقضايا الدولية".

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ووفقا له، تواصل وسائل الإعلام الغربية أنشطتها الرامية إلى إنهاك تركيا وتلطيخ سمعتها.

وقال: "ولكننا سنواصل حتما النضال".

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الذي يقوم بزيارة للصين، إن بلاده ترغب بالانضمام إلى مجموعة "بريكس".

وأشار الوزير التركي في حديث نقلته صحيفة South China Morning Post، إلى أنه ستتم مناقشة هذا الموضوع خلال اجتماع لوزراء خارجية دول المجموعة في مدينة نيجني نوفغورود الروسية.

المصدر: نوفوستي