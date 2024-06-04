The Telegraph: الناتو يعد خطة لنقل قوات من الولايات المتحدة إلى أوروبا

أفادت صحيفة The Telegraph البريطانية نقلا عن مصادر أن حلف شمال الأطلسي، يعد خطة لنقل قوات مسلحة من الولايات المتحدة إلى أوروبا في حالة نشوب حرب مع روسيا.

وأضافت الصحيفة: "يعمل الناتو على إنشاء "ممرات برية" عديدة لنقل الجنود والمركبات المدرعة بسرعة من الولايات المتحدة إلى الخطوط الأمامية في حالة نشوب حرب برية كبرى مع روسيا في أوروبا".

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وأوضح أحد المصادر للصحيفة، أنه من المفترض أن تنزل وحدات الجيش الأمريكي في أحد 5 موانئ محددة مسبقا ليتم نقلها لاحقا عبر الطرق اللوجستية المعدة.

ووفقا لمعلومات الصحيفة، يخطط الناتو لإنزال قوات أمريكية في هولندا، حيث سيتم نقلها بالسكك الحديدية عبر ألمانيا إلى بولندا. ويريد الحلف كذلك استخدام موانئ النرويج وإيطاليا واليونان وتركيا والسويد وفنلندا ودول البلطيق.

وتؤكد الصحيفة أن القوات الأمريكية، ستكون قادرة وضمن ممرات النقل التي تم إنشاؤها، على التحرك دون "القيود المفروضة عادة".

وقال الفريق ألكسندر سولفرانك، رئيس قيادة الناتو المشتركة للدعم واللوجستيات للصحيفة، إن تجربة العمليات القتالية في أوكرانيا أظهرت أن القواعد اللوجستية الكبيرة، كما هو الحال في العراق وأفغانستان، لم تعد آنية في الوقت الراهن، لأنه في في حالة حدوث صراع سيتم تدميرها بسرعة. ووفقا له تم إعداد المخطط الجديد مع الأخذ في الاعتبار هذه المخاطر ويتضمن إنشاء سلاسل نقل مستقرة.

في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن روسيا لا تنوي مهاجمة دول الناتو، لعدم وجود أي ضرورة أو فائدة من ذلك. وأشار الرئيس بوتين إلى أن السياسيين الغربيين يقومون بانتظام بترهيب سكانهم بتهديد روسي وهمي من أجل صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية.

المصدر: نوفوستي