نتنياهو لطلاب يهود أمريكيين: هناك اتساع لمظاهر معاداة السامية ويجب مكافحتها

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن إعجابه وشكره لوفد طلاب يهود أمريكيين، وصلوا إلى إسرائيل، على "النضال الذي يقودونه ضد معاداة السامية في الجامعات الأمريكية".

والتقى نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، اليوم الاثنين، 3 يونيو 2024 في مكتبه في القدس، مع وفد من الطلاب اليهود الأمريكيين، الذين وصلوا إلى إسرائيل بمبادرة من أولامي.

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وشكر رئيس الوزراء الطلاب على وقوفهم إلى جانب إسرائيل، وقال إنه معجب بالنضال الذي يقودونه ضد معاداة السامية في الجامعات في الولايات المتحدة.

وقال نتنياهو للطلبة: "لدينا بالتأكيد القدرة على القتال ضد معادي السامية المحيطين بنا. على سبيل المثال، إيران وجميع أتباعها، نقاتلهم طوال الوقت".

وأضاف: "إننا نواجه صراعا عالميا لمحاربة التشهير ضد الشعب اليهودي والدولة اليهودية. ماذا عليك أن تفعل من أجل القتال؟ الشيء الأكثر أهمية هو أن عليك القتال. الشيء الأكثر أهمية هو أن عليك القتال. وكيف تحارب الأكاذيب؟ مع الحقيقة".

وتابع: "يمكن للكذبة أن تدور حول الأرض ألف مرة قبل أن تصلنا كلمة واحدة من الحقيقة، لكن ليس لدينا خيار آخر. أنت تقاتل من خلال فضح الأكاذيب".

المصدر: RT