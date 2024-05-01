جونسون يتعهد بـ"حماية الطلاب اليهود" ويتهم بايدن بالتهرب من المسؤولية (فيديو)

هاجم رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونوسون الرئيس جو بايدن متهما إياه بالتهرب من مواجهة "الفوضى العارمة" في جامعة كولومبيا، متعهدا بحماية الطلاب اليهود والقضاء على معاداة السامية.

وكتب جونسون في حسابه على منصة "إكس": "انضم إلي زملائي اليوم في الإعلان عن جهد على مستوى مجلس النواب للقضاء على معاداة السامية في حرم الجامعات".

Amid the absolute chaos at Columbia University, Joe Biden is absent because he is afraid to face the issue.



Meanwhile, House Republicans are leading the effort to investigate these institutions for their failure to protect Jewish students and maintain order on campus. pic.twitter.com/fBtYqA38yf — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) May 1, 2024

وأضاف: "سوف نلجأ إلى كافة الأدوات المتاحة بين أيدينا من أجل إنهائه. وفي وسط هذه الفوضى العارمة التي تشهدها جامعة كولومبيا، يتغيب جو بايدن لأنه يخشى مواجهة الأمر".

وقال: "معاداة السامية هي بمثابة فيروس تسمح إدارة بايدن ومعها رؤساء الجامعات بانتشاره".

Antisemitism is a virus that the Biden administration and woke university presidents are permitting to spread.



Today my colleagues joined me in announcing a House-wide effort to crack down on antisemitism on college campuses.



We will use all the tools available to us to end it. pic.twitter.com/p0UZNmgUZ0 — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) April 30, 2024

وأردف جونسون: "في الوقت نفسه، يبذل الجمهوريون في مجلس النواب قصارى جهدهم للتحقيق في هذه المؤسسات بعد فشلها في حماية الطلاب اليهود والحفاظ على النظام في الحرم الجامعي".

وإلى جانب جونسون، قالت عضو الحزب الجمهوري، كاثي ماك موريس رودجرز: "انضممت اليوم إلى زملائي في إدانة معاداة السامية التي تحدث في حرم الجامعات في جميع أنحاء البلاد. إذا لم تتحرك هذه المؤسسات سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد أولئك الذين ينتهكون قانون الحقوق المدنية".

Today I joined my @HouseGOP colleagues in denouncing the antisemitism occurring on college campuses across the country.



If these institutions do not take action, @HouseCommerce will be cracking down on those that are in violation of the Civil Rights Act. pic.twitter.com/P32GQQQfoR — CathyMcMorrisRodgers (@cathymcmorris) April 30, 2024

يشار إلى أن جونسون حطّ الأسبوع الماضي في جامعة كولومبيا التي شهدت قبل ساعات تدخلا قويا من شرطة نيويورك لفض اعتصامات واعتقال أشخاص مؤيدين لفلسطين في وجه العملية العسكرية الإسرائيلية العنيفة في قطاع غزة.

وفي إدانته للمحتجين، دعا جونسون الناشطين إلى "وقف هذا الهراء" ورئيسة الجامعة إلى تقديم استقالتها.

واعتقلت شرطة مدينة نيويورك في عمليتها هذه نحو 100 شخص في حرم جامعة كولومبيا وضربت طوقا حول مبنيين محيطين بمكان الجامعة. كما خاطبت رئيسة الجامعة، نعمت شفيق، الشرطة في رسالة منها وطلبت منهم التموضع لحراسة الجامعة حتى 17 مايو الجاري.

المصدر: RT