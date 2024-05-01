شرطة مدينة نيويورك تبدأ اقتحام حرم جامعة كولومبيا وتعتقل الطلاب الأمريكيين المناصرين لفلسطين

بدأت شرطة مدينة نيويورك باقتحام حرم جامعة كولومبيا وشرعت في اعتقال الطلاب المناصرين لفلسطين والمطالبين بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية حية رجال الشرطة وهم يدخلون حرم الجامعة فيما الطلاب يقفون وأذرعهم متشابكة مع اقتراب الشرطة منهم.

وقام رجال الأمن بإخلاء متظاهرين وصحفيين من محيط قاعة هاميلتون التي احتلها المعتصمون سابقا.

وكانت جامعة كولومبيا النقطة المحورية للاحتجاجات الطلابية التي امتدت إلى عشرات الكليات في جميع أنحاء الولايات المتحدة للتعبير عن معارضتهم للحرب الإسرائيلية في غزة.

وكان مسؤولون بجامعة كولومبيا الأمريكية قد هددوا يوم الثلاثاء بفصل طلاب احتلوا مبنى دراسيا مع اشتداد المواجهة بين الإداريين والناشطين المؤيدين للفلسطينيين في حرم الجامعة الواقع بمدينة نيويورك.

يذكر أن الجامعة قالت يوم الاثنين إنها بدأت في تعليق دراسة الطلاب الذين تحدوا الموعد النهائي لإخلاء معسكر اعتصام.

المصدر: RT