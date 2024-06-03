وسائل إعلام: تفكيك شبكة تتاجر بالأعضاء البشرية في أوكرانيا

أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية اليوم الاثنين على "تلغرام" بأن الجهات الأمنية الأوكرانية اكتشفت مخططا واسع النطاق لتصدير وبيع الأعضاء البشرية.

وقالت الصحيفة: "أعلنت الجهات الأمنية عن كشف مخطط واسع النطاق لتصدير مواد تشريحية بشرية إلى الخارج، شارك في المخطط نائب وزير الصحة الأوكراني السابق (لم يتم الكشف عن اسمه بعد)، وأطباء مستشفى كييف المركزي وعدد من العيادات الأخرى، ويشتبه في قيام منظمي المخطط باستخراج مواد تشريحية بشكل غير قانوني (الأعضاء وأجزاؤها والخلايا البشرية)".

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وأشارت إلى أن المجموعة الإجرامية تتكون من 11 شخصا.

وأكد مصدر مطلع أن المجموعة عملت على استئصال الأعضاء من الأشخاص الذين كانوا في حالة من العجز. وبعد ذلك، تهريبها إلى الخارج.

ويواجه جميع أعضاء المجموعة الإجرامية عقوبة السجن لمدة تصل إلى 12 عاما.

وأعلنت الرئيسة المشاركة للجنة البرلمانية الروسية للتحقيق في جرائم كييف ضد القاصرين، آنا كوزنتسوفا، العام الفائت أن أوكرانيا هي الدولة الأولى في العالم التي تمارس زراعة الأعضاء غير الشرعية.

كما اتهمت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا السلطات الأوكرانية بالضلوع في بيع الأعضاء بصورة غير شرعية والتستر على "هذا البيزنس الدموي".

المصدر: RT