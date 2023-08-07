زاخاروفا: كييف تتستر على فظائع بيع الأعضاء

اتهمت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا السلطات الأوكرانية بالضلوع في بيع الأعضاء بصورة غير شرعية والتستر على "هذا البيزنس الدموي".

وقالت زاخاروفا في مقال لها نشر في صحيفة "روسيسكايا غازيتا" اليوم الاثنين: "من المعروف منذ فترة طويلة أن أوكرانيا أصبحت واحدة من الدول "الرائدة" في العالم بعمليات زراعة الأعضاء غير الشرعية. وبدأت تظهر الفضائح المتعلقة بنزع الأعضاء من جثث الموتى بصورة غير قانونية منذ أواخر التسعينات في أوكرانيا، على خلفية تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي فيها".

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وذكرت زاخاروفا أنه في يونيو 2023 تم اعتقال موظف في منظمة خيرية على الحدود الأوكرانية السلوفاكية، تورط في تهريب أطفال أوكرانيين إلى الخارج لبيع أعضائهم.

وقالت: "هذا يشير بوضوح إلى أن الدولة الأوكرانية تتستر على الأعمال الدموية وتتغاضى عنها. وهناك أيضا أدلة تشير إلى تورط حاشية فلاديمير زيلينسكي فيها".

وأضافت زاخاروزفا أن "هناك أدلة على أنه في يونيو 2023، اتفق ممثلو وزارة الصحة في إحدى دول الناتو مع الجانب الأوكراني على توريد ثلاجة تحتوي على أعضاء بشرية لزراعتها، بينها قرنيات العين وبعض العظام والأنسجة الضامة والقلوب والأكباد".

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وأضافت أنه شارك في الصفقة من الجانب الأوكراني "رجال أعمال فرديون" بمساعدة أشخاص من وزارة الصحة ومكتب الرئاسة الأوكرانيين.

وقالت: "سيصرخ شخص ما الآن ويقول: هذا مستحيل، التبرع بالإعضاء بعد الوفاة وبيعها إلى الخارج تمت شرعنتهما في أوكرانيا. وما يثير الاستغراب ليس ذلك وإنما حقيقة أن أعضاء فريق زيلينسكي غير مهتمين بنشر هذه المعلومات، رغم أنهم هم أنفسهم من رخصوا بيع الأعضاء".

المصدر: "نوفوستي"