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اعتقال أوكراني متورط في بيع أطفال رضع للاستفادة من أعضائهم في أوروبا

مجتمع

اعتقال أوكراني متورط في بيع أطفال رضع للاستفادة من أعضائهم في أوروبا
Sputnik
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أفاد الصحفي الأوكراني فيتالي غلاغولا في قناته على تيلغرام، بأنه تم في منطقة ما وراء الكاربات بغرب أوكرانيا، اعتقال رجل لمتاجرته بأطفال تتراوح أعمارهم بين 1-2 سنة.

ووفقا للصحفي، كان يتم إرسال هؤلاء الأطفال لاستخدام أعضائهم في عمليات زراعة الأعضاء في أوروبا.

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وذكر الصحفي، أن المعتقل قام بالبحث عن أي عائلة مستعدة لبيع أعضاء أطفالها بهدف نقلها إلى أوروبا.

وتم اعتقال الرجل عن نقطة العبور والتفتيش"ماليه سيلمنتسي" على الحدود الأوكرانية السلوفاكية أثناء محاولته نقل الطفل إلى الخارج.

وبات معروفا، أن المعتقل تمكن قبل إلقاء القبض عليه، من تنفيذ ثلاث "صفقات" من هذا القبيل على الأقل.

وتبين أن والدة أحد الأطفال الذين حاول شراءهم، قامت بالإبلاغ عنه.

المصدر: mk.ru

 

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