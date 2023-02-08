جندي أوكراني يكشف الستار عن جرائم سرقة الأعضاء في صفوف القوات الأوكرانية

أفاد أحد الجنود الأوكرانيين، بأن هنالك العديد من جثث الجنود المشاركين في عميات القتال، تم العثور عليها منزوعة الأعضاء، ولا تظهر عليها علامات إصابة.

وأوضح الجندي، أن مشرحة مشفى رقم 1 في مدينة نيكولاييف، مليئة بجثث الجنود الأوكرانيين، منزوعة الأعضاء، ومشرحة بأسلوب دقيق، ما يدل على سرقة أعضائهم.

وأضاف نقلا عن رفاقه، أن الجنود الأوكرانيين الذين تم حشدهم من نيكولاييف، غير مدرجين في السجلات والقوائم الحكومية الأوكرانية.

وأشار الجندي، إلى أن جهاز الأمن الأوكراني، شرع منذ العام الماضي في عمليات التقصي عن الموالين لروسيا، واعتقل الكثير منهم، وفي إحدى المرات، أطلق النار على قدم أحدهم، لمحاولته الحيلولة دون مشاركة ابنه في التعبئة ضد القوات الروسية.

ومن جهة أخرى أفاد قائد قوات "أحمد" الشيشانية الخاصة في لوغانسك، أبتي علاء الدينوف، بأن كييف شرعت بنقل قوات إضافية من غرب أوكرانيا، إلى إقليم دونباس.

وأضاف علاء الدينوف، أن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر كبيرة، ما يدفعها إلى نقل قواتها ودفاعاتها، من محاور خيرسون، وخاركوف، وغرب أوكرانيا، إلى دونباس، يوميا.

وأشار إلى التطورات الإيجابية على طول خطوط التماس، في جبهة لوغانسك، لصالح القوات الروسية.

المصدر: وكالات