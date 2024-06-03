السلطات في غواتيمالا تستعيد سجنا حولته العصابات إلى فندق 5 نجوم (فيديو + صور)

قامت الشرطة الغواتيمالية بنقل أكثر من 200 من أفراد العصابات من سجن حيث كانوا يشغلون مركز اتصال لأغراض إجرامية وبتربية الدجاج مع إطلالة على بحيرة مليئة بالتماسيح.

وقال مسؤولون إن نحو 400 شرطي شاركوا في عملية نقل 225 عضوا من عصابة "باريو 18" من السجن الملقب بـ "إل إنفييرنيتو" أو الجحيم الصغير، حيث كانوا يتمتعون بوسائل الرفاهية مثل أجهزة التلفزيون والثلاجات، وحتى تربية الدجاج.

#AHORA 🚨 | Luego de que ningún pandillero quedara en la cárcel El Infiernito, autoridades del @Mingobguate han encontrado varias especies silvestres como cocodrilos, un halcón, mapaches y hasta zorros.



📸: eP Investiga pic.twitter.com/otYFf3U34z — eP investiga (@eP_investiga) June 2, 2024

وكتب وزير الداخلية فرانسيسكو خيمينيس في منشور عبر منصة "إكس": "السجن ينتمي مرة أخرى إلى البلاد".

وتعهد بتفكيك المنشأة وإعادة بنائها لتكون "سجنا حقيقيا شديد الحراسة"، مؤكدا "هذه سجون وليست لتمضية عطلة".

Operativo #RecuperaciónInfiernito

Una logística de presidios nunca antes vista en el país.#LaSeguridadEsHoypic.twitter.com/3qrFjXZVLa — Francisco Jiménez (@FJimenezmingob) June 2, 2024

وأظهرت صور للمنشأة نشرها المسؤولون أن النزلاء لديهم مكيفات هواء في السجن الواقع في إسكوينتلا، على بعد حوالى 70 كيلومترا جنوب العاصمة.

#RecuperaciónInfiernito



Desde las 4:31 am. ya no hay ni un solo reo en el Presidio “El Infiernito”.



De nuevo esta cárcel es del país. La vamos a reestructurar para que ahora si sea una cárcel de Máxima seguridad. pic.twitter.com/O15JgEL1tu — Francisco Jiménez (@FJimenezmingob) June 2, 2024

وفي عملية تفتيش سابقة، عطلت الشرطة "مركز اتصال" موقتا استخدمه أفراد العصابات في عمليات ابتزاز وفي إصدار أوامر بارتكاب جرائم.

وألقى الوزير باللوم على "الحكومات السابقة" في "تسليم السيطرة على السجون لمجرمين".

وجاءت العملية بعد أيام فقط من إعلان الرئيس الجديد برناردو أريفالو أن بعض مناطق مدينة غواتيمالا "أسيرة" العصابات، في حين دعت الأمم المتحدة إلى وقف تجنيد القصر من قبل الجماعات الإجرامية.

Reos del Centro de Máxima Seguridad "El Infiernito" poseían distintas especies de animales silvestres. Entre los hallazgos se encuentran mapaches, zorros grises, cocodrilos, un halcón y un águila. pic.twitter.com/sTcUNa67BG — 24:7 Prensa Digital (@247PrensaD) June 3, 2024

المصدر: "أ ف ب" + RT