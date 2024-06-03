الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أرض-أرض أطلق من جهة البحر الأحمر (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين اعترض صاروخ أرض-أرض كان في طريقه إلى إسرائيل من جهة البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي إن "الدفاعات الجوية من خلال نظام حيتس (السهم) اعترضت قبل قليل صاروخ أرض-أرض كان في طريقه إلى إسرائيل من جهة البحر الأحمر ولذلك تم تفعيل الإنذارات في منطقة ايلات"، مؤكدا أنه لم تقع إصابات.

#عاجل اعترضت الدفاعات الجوية من خلال نظام حيتس (السهم) قبل قليل صاروخ أرض-أرض كان في طريقه إلى إسرائيل من جهة #البحر_الأحمر ولذلك تم تقفيل الإنذارات في منطقة ايلات. لم تقع إصابات pic.twitter.com/Pfv3NTL9fL — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 3, 2024

يذكر أنه تضامنا مع غزة يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

وردا على ذلك شنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضمن تحالف منذ مطلع العام الجاري، غارات على مواقع للحوثيين باليمن، أعلنت الجماعة أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.

المصدر: RT