صحيفة: وزير الخدمات الحكومية والتأمين ضد الإعاقة سيمثل أستراليا بمؤتمر سويسرا حول أوكرانيا

ذكرت صحيفة أسترالية بارزة أن بيل شورتن الذي يحمل حقيبتي وزارة الخدمات الحكومية ووزارة النظام الوطني للتأمين ضد الإعاقة سيمثل بلاده في مؤتمر سويسرا المرتقب حول أوكرانيا.

وقالت Sydney Morning Herald اليوم الاثنين إن "الوزير الكبير في الحكومة بيل شورتن سيمثل أستراليا في قمة السلام حول أوكرانيا في سويسرا في وقت لاحق من هذا الشهر".

وأضافت أنه "سيتم الإعلان عن شورتن كممثل لحكومة ألبانيز في قمة السلام هذا الأسبوع"، مشيرة إلى ذلك يأتي بعد مكالمة هاتفية أخيرة بين فلاديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، حيث ناشد زيلينسكي أستراليا دعم "قمة السلام".

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ولم يؤكد شورتن نفسه بعد المعلومات حول مشاركته في الحدث، كما لم تدل الحكومة الأسترالية حتى الآن بأي تصريحات رسمية حول مستوى تمثيلها في المؤتمر.

وتستضيف سويسرا مؤتمر حول أوكرانيا في منتجع بورغنستوك يومي 15 و16 يونيو الحالي، وقالت في وقت سابق إنها دعت أكثر من 160 وفدا، بما في ذلك وفود من مجموعة السبع ومجموعة العشرين ودول "بريكس"، ليس بينها روسيا.

وظهرت مؤخرا شكوك في نطاق ومستوى التمثيل في مؤتمر سويسرا مع رفض الصين الحضور وترجيح عدم حضور الرئيس الأمريكي جو بايدن.

واتهم فلاديمير زيلينسكي الصين بالعمل على ثني بعض الدول عن المشاركة في "قمة السلام" معربا عن خيبة أمله لعدم "التزام بعض القادة" بحضور الحدث.

وسبق أن وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مؤتمر سويسرا بأنه "يؤدي إلى طريق مسدود"، وأن الغرض منه "ليس النظر في إمكانيات حل النزاع حول أوكرانيا، بل صياغة وتقديم إنذار غير مقبول لروسيا"، مضيفا أن موسكو لا ترى رغبة لدى الغرب في التعامل معها بنزاهة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال بشأن مؤتمر سويسرا إن الصيغ المطروحة للسلام حاليا "أساسها الرغبات وليس الواقع الحقيقي على الأرض، وهو طرح غير مقبول للنقاش"، مؤكدا مع ذلك استعداد روسيا للتفاوض.

المصدر: Sydney Morning Herald