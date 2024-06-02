أعلن المتحدث باسم مفوضية السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بيتر ستانو أن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات جديدة على وسائل الإعلام الروسية.

وقال ستانو إن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في حظر وسائل الإعلام الروسية الأخرى إذا اتفقت الدول الأعضاء بالإجماع على أن مثل هذا الإجراء ضروري فيما يتعلق بصحف محددة، والتي وفقا لبروكسل، تشارك في "الدعاية".

إقرأ المزيد

ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يتخذ مثل هذه الخطوة في المستقبل القريب. ومع ذلك، قد لا تدعم سويسرا مثل هذه المبادرة.

ويعتبر الخبراء أن البرلمان الأوروبي يخالف مبادئ حرية التعبير ويحاول تنظيف الفضاء الإعلامي في الاتحاد الأوروبي.

وقبل ذلك، حظر الاتحاد الأوروبي وكالة "ريا نوفوستي" وصحيفة "إزفستيا" و"روسيسكايا غازيتا" و"صوت أوروبا" على أراضيه.

المصدر: غازيتا. رو