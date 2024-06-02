الدفاعات الروسية تسقط خمس مسيرات أوكرانية في سماء مقاطعة بيلغورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة تمكنت من تدمير خمس طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.

وقالت الوزارة في بيان: "في 2 يونيو من الساعة 16:50 إلى الساعة 17:50 بتوقيت موسكو، تم التصدي لعدد من المحاولات التي قام بها نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".

وأشار البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت خمس طائرات أوكرانية مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود الروسية.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم عن التصدي لصاروخ أوكراني مضاد للسفن من طراز "نبتون" وثلاث طائرات مسيرة في أجواء مقاطعة بيلغورود.

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي للمدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنته في يونيو العام الماضي.

المصدر: RT