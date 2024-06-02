كندا تعرب عن رغبتها بالتعاون مع "أوكوس" في تطوير التقنيات العسكرية

أعلن وزير الدفاع الكندي وليام بلير عن رغبة بلاده في التعاون مع "أوكوس" (أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) في تطوير التقنيات العسكرية.

إقرأ المزيد

وقال بلير، متحدثا في منتدى الأمن الدولي "حوار شانغريلا" في سنغافورة: "أنا واثق من أنه مع قيام حلفائنا بتطوير هذا الجانب من التعاون بشأن، ستصبح كندا جزءا مهما من التحالف".

وأشار بلير إلى أن بلاده يمكنها "تقديم مساهمة كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي وفيزياء الكم وأجهزة الاستشعار وغيرها من التقنيات".

وفي أبريل الماضي، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أن بلاده بدأت مفاوضات مع ممثلي أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة بشأن إمكانية الانضمام إلى تحالف "أوكوس".

وشكلت أستراليا تحالف "أوكوس" العسكري مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لتطوير ونشر غواصات تعمل بالطاقة النووية، إضافة إلى تعزيز الوجود العسكري في منطقة المحيط الهادئ.

المصدر: تاس