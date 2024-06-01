كراتشفيك: الديمقراطيون مستعدون لإلقاء اللوم على ترامب في أي شيء

أشار مدير معهد الغرب الأوسط لأبحاث الماركسية والتحليل السياسي نوا كراتشفيك إلى أن الديمقراطيين يستخدمون النظام القانوني من أجل اتهام وإبعاد دونالد ترامب عن الانتخابات.

وقال في مقابلة مع قناة RT: "الديمقراطيون يستخدمون النظام القانوني لأغراض سياسية ومستعدون لاتهام ترامب بأي شيء من أجل إبعاده عن الانتخابات".

وأضاف: "ليس لدى الديمقراطيين أي فكرة على الإطلاق عن سبب شعبية ترامب. أنا لست من مؤيديه. لكنني أدرك أن صورته المناهضة للمؤسسة هي السبب وراء شعبيته".

وفي وقت سابق، وصف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف التهم الموجهة إلى ترامب بأنها محاولة من جانب السلطات الأمريكية للقضاء على خصومه السياسيين.

وأدانت هيئة محلفين في نيويورك الرئيس السابق دونالد ترامب بكل التهم الـ 34 الموجهة إليه في قضية دفع أموال خلافا للقانون لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية.

وتأتي هذه الإدانة قبل خمسة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية التي يسعى من خلالها ترامب للعودة إلى البيت الأبيض.

وبذلك يصبح الملياردير الجمهوري أول رئيس أمريكي سابق يدان جنائيا، على الرغم من أن هذا الحكم لا يمنعه من مواصلة حملته الانتخابية.

ووجهت إلى ترامب 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية في ما يتعلق بتعويضاته لمحاميه السابق مايكل كوهين، بدفع مبلغ 130 ألف دولار للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز في أكتوبر 2016 مقابل التزامها الصمت حيال لقاء جنسي مزعوم لها مع ترامب.

المصدر: RT