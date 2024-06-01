صحيفة: تصاعد الغضب في ألمانيا ضد شولتس بسبب مواقفه من أوكرانيا واستسلامه بسهولة للضغوط الأمريكية

أكدت صحيفة Advance أن المستشار الألماني أولاف شولتس خلق لنفسه المشاكل بسبب موقفه من النزاع في أوكرانيا.

وقالت الصحيفة في مقال: "بموقفه من النزاع المسلح في أوكرانيا، نجح شولتس أيضا في إثارة غضب الكثيرين في البداية، إذ كان يرفض، على سبيل المثال، إرسال دبابات ألمانية إلى أوكرانيا، ثم استسلم تحت ضغط من الولايات المتحدة الأمريكية. ومن الواضح أنه يلام على ذلك حتى من قبل أولئك الذين كانوا ساخطين في البداية عندما لم يعرض شولتس المساعدة لأوكرانيا".

إقرأ المزيد

وأشارت الصحيفة إلى أن الكثيرين لم يعجبهم حقيقة أن زعيم أكبر قوة اقتصادية في أوروبا يستسلم بسهولة للضغوط.

وأكدت النائبة في البرلمان الألماني سارة فاغنكنخت أن شولتس أصبح يشكل تهديدا لأمن ألمانيا بعد سماحه لكييف بمهاجمة روسيا بأسلحة ألمانية.

وفي وقت سابق من أمس الجمعة قال شتيفن هيبستريت المتحدث باسم المستشار الألماني أولاف شولتس، في بيان: "إن برلين منحت أوكرانيا الإذن باستخدام أسلحة زودتها بها برلين لضرب أهداف داخل روسيا، وذلك غداة الكشف عن قرار أمريكي مماثل".

المصدر: "نوفوستي"