وزير دفاع إندونيسيا: خطتنا للسلام في أوكرانيا تبقى منطقية ومناسبة وضرورية

قال وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية وسيتولى منصبه في أكتوبر، إن خطة بلاده للحل السلمي للوضع في أوكرانيا التي قدمها عام 2023 لا تزال سارية.

وأضاف في حديثه خلال منتدى حوار شانغريلا في سنغافورة: "في العام الماضي اقترحت خلال حوار شانغريلا، وقفا فوريا لإطلاق النار ووقف الأعمال القتالية في أوكرانيا. منذ ذلك الحين، تعرض للقتل آلاف من الجانبين، بما في ذلك من المدنيين. وبعد عام، أنا مقتنع بأن اقتراحي يظل منطقيا ومناسبا وضروريا".

إقرأ المزيد

في العام الماضي خلال نفس المنتدى في سنغافورة، اقترح سوبيانتو خطة للحل السلمي للصراع في أوكرانيا، والتي تنص، على وقف إطلاق النار، وإنشاء منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 كيلومترا ونشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على خطوط التماس. وبالإضافة إلى ذلك، اقترح أن تقوم الأمم المتحدة بتنظيم وإجراء الاستفتاءات "في المناطق المتنازع عليها"، دون تحديد عن أية مناطق يدور الحديث.

وقمة الأمن الآسيوي "حوار شانغريلا"، هي منتدى أمني حكومي دولي سنوي يعقده المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS)، ويحضره وزراء الدفاع وغيرهم من القادة العسكريين من 28 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويأخذ المنتدى اسمه من فندق شانغريلا في سنغافورة، حيث يقام منذ عام 2002.

المصدر: تاس