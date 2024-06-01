وزير دفاع فرنسا: "الأصدقاء من روسيا والصين" يدركون مسؤولية الدول النووية عن عدم الانتشار

قال وزير دفاع فرنسا سيباستيان ليكورنو، إن الدول النووية تتحمل "مسؤولية خاصة" في عدم انتشار الأسلحة النووية، و"أصدقاء فرنسا الأمريكيون والبريطانيون والروس والصينيون" يعرفون ذلك.

وأضاف الوزير خلال كلمة ألقاها في منتدى حوار شانغريلا في سنغافورة: "أعتقد أن الدول النووية تتحمل مسؤولية خاصة في مجال مكافحة انتشار [الأسلحة النووية]، أقول هذا بصفتي [ممثل] دولة نووية. وأصدقاؤنا الأمريكيون والبريطانيون يعرفون ذلك، وأصدقاؤنا الروس والصينيون يعرفون ذلك أيضا".

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وأشار ليكورنو إلى أن الانتشار النووي، يشكل أيضا مصدر قلق عندما يتعلق الأمر بكوريا الشمالية.

وبالإضافة إلى ذلك، دعا الوزير الفرنسي في كلمته إلى تجنب "استخدام المعايير المزدوجة في القانون الدولي".

وقمة الأمن الآسيوي "حوار شانغريلا"، هي منتدى أمني حكومي دولي سنوي يعقده المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS)، ويحضره وزراء الدفاع وغيرهم من القادة العسكريين من 28 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويأخذ المنتدى اسمه من فندق شانغريلا في سنغافورة، حيث يقام منذ عام 2002.

المصدر: تاس