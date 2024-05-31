"بلومبيرغ": مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي يعملان على فرض عقوبات على نظام نقل الرسائل المالية الروسي

أفادت وكالة "بلومبيرغ" نقلا عن مصادر مطلعة بأن مجموعة السبع تعمل مع الاتحاد الأوروبي، على فرض قيود جديدة على بنوك الدول الثالثة التي يُزعم أنها تساعد روسيا في التحايل على العقوبات.

وقالت الوكالة إنه سيتم توجيه هذه الإجراءات أيضا ضد المؤسسات المالية التي تستخدم نظام نقل الرسائل المالية التابع لبنك روسيا، والذي يحل محل "سويفت".

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ويشار إلى أن المناقشات حول هذا الموضوع تجري عشية قمة زعماء مجموعة السبع في يونيو، حيث سيتم مناقشة فرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، والتي يعتزم فيها أيضا منع بلدانه من استخدام نظام نقل الرسائل المالية الروسية. والذي يعمل في 20 دولة، بما في ذلك أرمينيا وبيلاروس وكازاخستان والصين وطاجيكستان.

ونوهت الوكالة بأن الاتحاد الأوروبي يتوقع التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الحزمة 14 من العقوبات بحلول قمة مجموعة السبع، ومع ذلك، فإن بعض الدول الأوروبية لا توافق بعد على مبادرة الحظر الكامل على نظام نقل الرسائل المالية الروسية، وتحاول توضيح أن مثل هذه الخطوة يمكن أن "تؤثر على مشروعية المعاملات وإفساد العلاقات مع دول ثالثة".

وصرح مصدر للوكالة بأن القيود المحددة التي يمكن اعتمادها بعد قمة يونيو في إيطاليا لا تزال قيد المناقشة وأنه يمكن للدول اتخاذ تدابيرها الخاصة بشكل فردي.

المصدر: "تاس"