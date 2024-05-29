رئيس مجلس إدارة مركز دبي للسلع: العقوبات ضد روسيا ليس لها أي تأثير خارج حدود الغرب

أشار رئيس مجلس إدارة مركز دبي للسلع المتعددة حمد بوعميم في حديث لصحيفة "فايننشال تايمز" إلى أن العقوبات ضد روسيا ليس لها أي تأثير خارج الدول الغربية.

وقال: "انطلاقا من واقع أن الاقتصاد لا يخضع لسيطرة طرف واحد فإن هذه الحقيقة تقلل من فعالية العقوبات، وإذا تم النظر إلى الصراع الأوكراني فإن العقوبات فعالة في الغرب ولكنها ليست فعالة خارجه على الإطلاق".

ويرى بوعميم أن العقوبات ببساطة تؤدي إلى تعقيد التجارة وتؤثر على العالم أجمع وقد تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد، لكنها "لا توقفه أبدا"، مقللا من شأن العقوبات كأداة لإحداث تأثير.

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وأكدت روسيا مرارا أنها ستواجه ضغوط العقوبات التي يفرضها الغرب منذ عدة سنوات، ولفتت إلى أن الغرب لا يريد الاعتراف بفشل العقوبات ضد موسكو.

وبلغ نمو الاقتصاد الروسي في الربع الأول من العام الجاري أكثر من 5% على الرغم من العقوبات الغربية الواسعة المفروضة على موسكو، فيما تتعرض اقتصادات الدول التي فرضت العقوبات لتوقف النمو وارتفاع التضخم.

وفي وقت سابق من العام الجاري، حسنت مؤسسات دولية توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي بعد أن كانت قد توقعت انهياره بسبب القيود والعقوبات غير المسبوقة التي فرضها الغرب.

ويتوقع البنك الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام بنسبة 2.2%، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نموه بنسبة 3.2%.

المصدر: نوفوستي