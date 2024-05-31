خبراء أمريكيون: السياسة الأمريكية بعد الاتهامات الموجهة لترامب أصبحت كرنفالا للفساد

أكد خبراء أمريكيون يوم الجمعة، أن سياسة واشنطن أصبحت "كرنفالا للفساد"، خاصة بعد الاتهامات الموجهة للرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال رئيس تحرير مجلة "كوفرت أكشن" والخبير العسكري جيريمي كوزماروف: "تبدو الولايات المتحدة ككل سيئة، بالإضافة إلى نظرة النظام القضائي.. لقد تحولت إلى كرنفال، حيث الفجور والفساد في كل مكان".

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وأضاف أن التهم الـ34 الموجهة إلى الرئيس السابق دونالد ترامب "لن تؤدي إلا إلى توحيد مؤيديه، كما يعتقد أنصاره أن التهمة تافهة، وبالتالي فإن الحكم لن يؤثر على فرصه في الانتخابات.. يقوم جو بايدن بعمل سيئ للغاية، وبعيد جدا عن الواقع ومتهالك للغاية بحيث يمكن لأي شخص تقريبا أن يهزمه".

كما أوضح الخبير أن" المحكمة فقدت مصداقية النظام القانوني الأمريكي، سواء في نظر الأمريكيين أو في جميع أنحاء العالم.. أمريكا تبدو على نحو متزايد وكأنها جمهورية موز".

وذكر الخبير: "على الرغم من أن الأمر يبدو سيئا، حكم بالإدانة في 34 تهمة، إلا أن الجرائم غبية: دفع أموال لنجمة إباحية مقابل الصمت.. لقد فعل غيره من السياسيين أشياء أسوأ بكثير".

من جانبه، قال المؤرخ الدستوري والمعلق السياسي دان لازار لوكالة "ريا نوفوستي" إن "أنصار ترامب لن يسكتوا على ذلك، بل سوف ينظرون إلى المحاكمة على أنها إهانة وهذا ما يجعلهم أقرب إليه.. هذه مهزلة ولم يثبت المدعي العام سوى دوافعه السياسية".

هذا وأعلن محامي الرئيس السابق دونالد ترامب أن فريق الدفاع سيستأنف "في أقرب وقت ممكن" حكم الإدانة الذي أصدرته هيئة محلفين في نيويورك بحق موكله في قضية تزوير سجلات محاسبية.

المصدر: نوفوستي