مسؤول أوروبي ينفي سعي قوى غربية لتأخير الانتخابات في جنوب السودان

نفت بعثة الاتحاد الأوروبي في جنوب السودان، التقارير التي تفيد بأنها تعمل من أجل تأجيل الانتخابات في البلاد، كما زعم الرئيس سيلفا كير.

قال نائب رئيس البعثة، لوثار جاشكي، يوم الخميس، إنها تدعم بشكل كامل تهيئة بيئة تمكن من إجراء الانتخابات واعتماد الدستور والعدالة الانتقالية.

زعم الرئيس سيلفا كير، يوم السبت، أن قوى غربية تريد تأجيل الانتخابات، ولكنه لم يشرح كيف يتم ذلك.

وقال كير إنه ملتزم بإجراء الانتخابات في ديسمبر كما هو مخطط، وحذر من أن التأجيل من شأنه أن يؤدي إلى اندلاع العنف.

إقرأ المزيد

من المقرر أن تجري دولة جنوب السودان انتخاباتها الأولى في ديسمبر، لكن العمليات الحاسمة التي تتضمن اعتماد دستور دائم وتشكيل قوة شرطة موحدة لم تدخل حيز التنفيذ بعد.

الأسبوع الماضي، قال تشارلز تاي غيتواي، الرئيس المؤقت لبعثة دولية لمراقبة اتفاق السلام المبرم في جنوب السودان في عام 2015، وهو كيني الجنسية، إنه لا توجد أدلة على أن هناك استعدادات كافية لإجراء الانتخابات.

واستشهد بعدم وجود هيئات انتخابية على مستوى الدولة وهناك تأخير في إعداد سجل الناخبين.

تعاني دولة جنوب السودان من أزمة اقتصادية في ظل نقص صادرات النفط بسبب الحرب في دولة السودان المجاورة.

ولم يحصل موظفو الخدمة المدنية في البلاد على رواتبهم منذ أشهر.

المصدر: AP