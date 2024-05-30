البنتاغون: الأسلحة المنقولة إلى كييف يجب أن تستخدم على الأراضي الأوكرانية حصرا

أكدت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ، أن الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة إلى كييف مخصصة للاستخدام على الأراضي الأوكرانية فقط، مشيرة إلى أن موقف واشنطن لم يتغير.

وقالت سينغ في إجابة عن سؤال أحد الصحفيين: "موقفنا لم يتغير .. المساعدات العسكرية التي نقدمها لأوكرانيا يجب أن تستخدم على أراضي أوكرانيا حصرا".

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وأضافت سينغ: "نحن لا نشجع ولا نسهل تنفيذ هجمات على أراضي داخل روسيا".

وتابعت: "يمكن لأوكرانيا تحقيق مكاسب من خلال التركيز على الأهداف التكتيكية والعملياتية التي تؤثر مباشرة على الصراع، داخل الحدود، دون السعي لتحقيق أهداف جيوسياسية أكبر داخل روسيا".

وأشارت إلى أنه "في حال تغير موقف الولايات المتحدة ستعلن عن ذلك".

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن لن تغير موقفها بشأن منع أوكرانيا من استخدام الأسلحة الأمريكية لضرب عمق الأراضي الروسية، على الرغم من دعوة بعض دول الناتو للسماح بمثل هذه الأعمال.

من جانبها وصفت موسكو الدعوات التي يطلقها الغرب بشأن السماح للقوات الأوكرانية باستهداف الأراضي الروسية، بأنها متهورة وقالت إنها تدفع باتجاه مواجهة عسكرية مباشرة مع موسكو.

المصدر: تاس