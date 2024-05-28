واشنطن تجدد رفضها السماح للقوات الأوكرانية باستهداف الأراضي الروسية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن لن تغير موقفها بشأن منع أوكرانيا من استخدام الأسلحة الأمريكية لضرب عمق الأراضي الروسية، على الرغم من دعوة الناتو للسماح بمثل هذه الأعمال.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في تصريح صحفي يوم الثلاثاء، تعليقا على دعوة حلف شمال الأطلسي للسماح للقوات الأوكرانية بمثل هذه الأعمال "بالنسبة لسياستنا... فهي أننا لا نشجع أو نسمح بضربات (بأسلحة أمريكية) خارج الحدود الأوكرانية".

وأضاف المتحدث أنه على الرغم من تمسك واشنطن بموقفها، فإن "أوكرانيا لا تحظى بدعم أفضل من الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة".

من جانبها وصفت موسكو الدعوات التي يطلقها الغرب بشأن السماح للقوات الأوكرانية باستهداف الأراضي الروسية، بأنها متهورة وقالت إنها تدفع باتجاه مواجهة عسكرية مباشرة مع موسكو.

ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف تصريح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، بأنه استفزازي.

وصرحت موسكو منذ بداية الأزمة الأوكرانية، أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتجعل دول حلف شمال الأطلسي متورطة بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".

المصدر: نوفوستي